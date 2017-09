Temer tinha razão em relação à denúncia

Em conversa ontem à tarde com jornalistas, o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, afirmou que o presidente Michel Temer reagiu com confiança ao saber que o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, abriu investigação para apurar, entre outros indícios, a atuação do ex-procurador Marcelo Miller na colaboração premiada da empresa JBS. “Afinal, os fatos mostraram que eu tenho razão”, teria afirmado Temer, segundo revelou Padilha.

Procurador Rodrigo Janot vai renunciar?

A série de trapalhadas que vieram à tona nos últimos dias, por conta das tropelias dos delatores da JBS, que deixaram claro uma autonomia para transitar rigorosamente em todos os poderes onde insinuam, teriam repassado propina, enfraqueceram a imagem do procurador-geral da República, Rodrigo Janot. Em especial pela suspeita de que seu braço direito, o procurador Marcelo Miler, poderia ter fornecido informações privilegiadas aos bandidos, autores da delação, ainda enquanto atuava na PGR. A situação é tão constrangedora, que em algumas áreas políticas em Brasília, há quem especule que o procurador geral da República poderia até renunciar, antes do final do seu mandato, dia 17 de setembro.

Flecha ou bumerangue?

A expressão utilizada pelo procurador-geral da República, de que arremessaria flechas até o último dia do seu mandato à frente da PGR, fez surgir uma brincadeira, indicando que na verdade, pelo visto Janot usou bumerangues ao invés de flechas.

PMDB faz concurso para criar nova marca

O PMDB já decidiu que vai voltar a se chamar Movimento Democrático Brasileiro, com a sigla MDB, e por isso vai adotar uma nova identidade visual. O projeto será desenvolvido pelo vencedor de uma concorrência aberta pelo partido. Os interessados em participar devem enviar no máximo três propostas até o dia 15 de setembro, em formato de logo. O vencedor será contratado para desenvolver o projeto, que será elaborado de acordo com a logo que for escolhida pela comissão julgadora do certame. Para se candidatar, é necessário ter mais de 18 anos e possuir empresa aberta para emitir nota fiscal. O vencedor será contratado para fazer a nova identidade visual completa do partido e receberá R$ 30 mil pelo trabalho.

A casa realmente caiu

Os principais quadros do Partido dos Trabalhadores deram-se conta nos últimos dias, com base em informações obtidas no próprio meio jurídico, que o projeto de eleição do ex-presidente Lula naufragou e que a hora é de salvar a própria pele. Isso justifica os movimentos dos ex-ministros Guido Mantega e Antonio Palocci, ofertando colaboração relevante à Justiça, em troca da redução de penas em futuras condenações.

STF manda que lei seja cumprida em Canoas

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, concedeu ontem, liminar para suspender os efeitos da decisão da Justiça do Rio Grande do Sul que determinou o afastamento de Rodrigo Busato do cargo de secretário de Comunicação do município de Canoas. Rodrigo foi nomeado pelo pai, o prefeito Luiz Carlos Busato. De acordo com o ministro, é plausível a alegação no sentido de que os termos da Súmula Vinculante 13, que veda prática do nepotismo na administração pública, não alcança os cargos de natureza política.

