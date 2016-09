Temer viaja neste domingo para os Estados Unidos onde vai abrir a Assembleia das Nações Unidas

O presidente Michel Temer viaja neste domingo (18) para Nova York, no Estados Unidos, onde vai abrir a Assembleia Geral das Nações Unidas, na terça-feira (20). A Assembleia da ONU (Organização das Nações Unidas) tem representação de todos os 193 Estados-membros e, desde 1949, cabe ao Brasil fazer a abertura do encontro.

Temer também vai participar, na segunda-feira (19), de uma reunião sobre refugiados, convocada pelo secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon. E, na quarta-feira (21), deve apresentar às Nações Unidas a ratificação do Acordo de Paris, assinado na última segunda-feira (12).

A medida, transformada em lei, estabelece que o Brasil irá reduzir as emissões de gases de efeito estufa em 37% até 2025, podendo chegar a 43% até 2030, em comparação com níveis de 2005. Brasil, China e Estados Unidos estão entre as grandes potências que já assinaram o pacto.

Na viagem, o presidente ainda vai aproveitar para encontrar investidores e divulgar o Programa de Parcerias de Investimentos, que prevê concessões em áreas como portos, aeroportos, rodovias e ferrovias. Também na quarta-feira, ele vai se reunir com cerca de 25 executivos e deve reforçar a imagem de que a confiança no Brasil foi restabelecida para tentar atrair investimentos estrangeiros para o país. (ABR)

