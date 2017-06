Temperatura despenca em Porto Alegre

Após um final de semana com temperaturas acima da média para o outono em Porto Alegre, com mínima em torno de 14º no sábado e a temperatura aumentando decorrer do dia ficando em torno de 26ºC a 28ºC, neste domingo (18) a temperatura despencou, já chegando a 10ºC.

O dia começou com sol aparecendo entre nuvens e máximas por volta de 23ºC a 26ºC, mas na segunda metade do dia a nebulosidade aumentou e a chuva chegou, como previsto, em forma de chuva fraca ou garoa. Vento de intensidade moderada com ocasionais rajadas também fazem parte da previsão.

Confira as informações do Sistema Metroclima da prefeitura para o restante da semana.

Segunda (19): Sol e nuvens esparsas, mas no começo da segunda-feira se espera ainda maior nebulosidade com chance de precipitação fraca na madrugada. Massa de ar polar cobre a região em dia frio. Mínimas de 8ºC a 10ºC e máximas ao redor de 15ºC.

Terça (20): Tempo ensolarado. Madrugada muito fria com mínimas de 3ºC a 5ºC nos bairros mais frios da cidade, nas zonas Leste, Sul e Norte da Capital, onde poderá ter até formação de geada. Máximas ao redor de 16ºC.

Quarta (21): Dia de sol, mas podem aparecer nuvens. Madrugada ainda fria com 6ºC a 8ºC de mínimas, mas tarde agradável que deve ter máximas de 20ºC a 22ºC.

