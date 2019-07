Temperatura instável marca o sábado no RS

O Rio Grande do Sul terá o tempo instável ao longo deste sábado (13). No entanto, apesar do dia ser marcado por muitas nuvens e períodos de chuva intercalados, algumas cidades poderão ter sol. As chuvas mais volumosas se concentrarão nas regiões Central, Litoral Norte e Grande Porto Alegre, com risco de raios.

De acordo com a MetSul Meteorologia, há risco de chuva de granizo em algumas partes do Estado. Regiões Oeste, Sul e Central terão queda de temperatura ao entardecer e no início da noite. O frio deve voltar a aparecer para os gaúchos.

Na Capital, chuva será intercalada com períodos de sol. Mínima em Porto Alegre será de 12°C, enquanto máxima não passa dos 21°C

