Temperatura volta a subir no Rio Grande do Sul neste final de semana

Após um começo de outono com queda nas temperaturas, os termômetros devem voltar a subir no Rio Grande do Sul neste final de semana. O tempo deve ser firme em grande parte do Estado. No sábado, pode haver chuva fraca e isolada na faixa leste, mas o domingo deve ser de sol em todas as regiões.

Hoje (23), a mínima prevista para o Estado é de 10ºC em São José dos Ausentes, na Serra. Já a máxima, será de 29ºC em Iraí e Frederico Westphalen. Em Porto Alegre, os termômetros devem variar entre 17ºC e 27ºC.

No domingo, a mínima deve ser de 11°C, em Vacaria, São José dos Ausentes e Caxias do Sul, na Serra. A máxima de 31°C, deve ocorrer em Frederico Westphalen. Na Capital, a temperatura deve oscilar entre 17°C e 28°C.

Deixe seu comentário: