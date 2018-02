Temperaturas abaixo de zero e neve paralisam a Europa e matam 2 pessoas na Romênia

Duas pessoas foram encontradas mortas na Romênia conforme as temperaturas abaixo de zero e a neve em grande parte da Europa levaram ao cancelamento de voos, a interrupções nos transportes rodoviário e ferroviário e ao fechamento de escolas nesta terça-feira (27).

Um sistema climático siberiano que meteorologistas apelidaram de “a besta do leste” provocou as temperaturas mais baixas em anos em várias regiões, e o frio deve continuar durante a maior parte da semana.

No Sul da Romênia, uma mulher de 83 anos de Adancata foi encontrada caída na neve e morreu a caminho do hospital, comunicou o Instituto para Situações de Emergência. Um homem de 65 anos foi encontrado morto na noite de segunda-feira (26) em Suceava, condado do Leste do país, disse uma autoridade à agência estatal de notícias Agerpres.

Partes de uma via expressa que liga a capital Bucareste a Constanta e dezenas de outras estradas foram fechadas. Mais de 80 trens e 15 voos foram cancelados, disse a polícia romena, e os portos do Mar Negro foram fechados.

Uma precipitação de neve recorde de 182 centímetros paralisou Delnice, cidade do Norte da Croácia, e serviços de socorro levaram várias horas para retirar os moradores do vilarejo próximo de Mrzle Vodice. As temperaturas chegaram ao recorde de 20 graus Celsius negativos em Zavizan, na montanha Velebit.

As escolas não abriram em Bucareste e em outras localidades do país. Os telhados de dezenas de casas desabaram sob o peso da neve no cantão de Unsko-Sanski, no noroeste da Bósnia. A emissora estatal RTCG TV noticiou que o aeroporto Golubovci, o principal de Montenegro, ficou fechado durante várias horas de segunda para terça-feira.

Na segunda-feira, uma rara tempestade de neve em Roma levou as autoridades italianas a pedir ao Exército para ajudar a liberar as ruas. As escolas foram fechadas e muitas pessoas não conseguiram chegar ao trabalho. Um trânsito intenso foi registrado em todas as vias de acesso à capital, e a rede de ferrovias teve vários atrasos. Circularam apenas os ônibus com rodas de inverno. A polícia pediu que, se possível, a população ficasse em casa.

O aeroporto de Fiumicino operou com apenas uma pista, quando 10 cm de neve caíram em menos de 4 horas. O segundo aeroporto da capital, o Ciampino, ficou fechado e os funcionários limparam suas pistas. Apesar das dificuldades, os romanos e turistas desfrutam da incomum nevasca e da beleza dos monumentos da capital, como o Coliseu e a praça de São Pedro, cobertos totalmente de branco.O frio intenso chegou até 20 graus abaixo de zero em algumas localidades e agora alcançou o centro do país e Roma, onde não nevava com tanta intensidade desde 2012.

Nas redes sociais, circulam imagens de Roma e do Vaticano cobertos por neve. “Eu raramente publico fotos de Roma. Mas minha cidade está um show incrível. Hoje, para mim, é a cidade mais linda no mundo, após uma nevasca maravilhosa e ventos frios vindos da Sibéria. Obrigada, Roma, por este presente!”, escreveu uma usuária do Instagram ao compartilhar uma imagem do Coliseu na segunda-feira.

