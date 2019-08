Temperaturas baixas e risco de geada marcam o final de semana em todo o Estado

A mínima, no sábado, deve chegar a 1ºC na serra. As maiores temperaturas são esperadas no litoral norte, com máxima de 15ºC. Treze municípios entraram para a lista do Instituto Nacional de Meteorologia, com possibilidade de neve de espessura de até 5cm.

Confira a previsão para este sábado:

Porto Alegre: tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 6°C e máxima de 14°C

Bagé: tempo firme com possibilidade de geada. Mínima de 3°C e máxima de 11°C

Capão da Canoa: tempo firme e com bastante sol. Mínima de 8°C e máxima de 13°C

Caxias do Sul: tempo firme com possibilidade de geada. Mínima de 1°C e máxima de 11°C

Erechim: tempo firme com possibilidade de geada. Mínima de 1°C e máxima de 10°C

Mostardas: tempo aberto. Mínima de 10°C e máxima de 13°C

Passo Fundo: tempo firme com possibilidade de geada. Mínima de 2°C e máxima de 10°C

Pelotas: tempo aberto. Mínima de 5°C e máxima de 14°C

Rio Grande: tempo aberto. Mínima de 8°C e máxima de 13°C

Santa Maria: tempo aberto. Mínima de 4°C e máxima de 14°C

Santa Rosa: tempo firme com possibilidade de geada. Mínima de 3°C e máxima de 11°C

Torres: tempo aberto. Mínima de 9°C e máxima de 15°C

Tramandaí: tempo firme e ensolarado. Mínima de 9°C e máxima de 14°C

Uruguaiana: tempo aberto. Mínima de 4°C e máxima de 15°C

Xangri-Lá: tempo firme e ensolarado. Mínima de 8°C e máxima de 13°C