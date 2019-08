Temperaturas caem nesta terça-feira no Rio Grande do Sul

O tempo volta a ficar firme em quase todo o Rio Grande do Sul nesta terça-feira (13), mas o dia já começa com uma queda na temperatura. O sol aparece na maior parte do Estado, porém acompanhado de nuvens, especialmente no Sul e no Leste. Durante o dia faz frio, mas as mínimas devem ser registradas somente à noite.

A presença de vento sul ajuda a diminuir ainda mais a sensação térmica. Em algumas cidades, ela devem chegar perto de 0°C, ou mesmo atingir marcas negativas. Em Porto Alegre, o sol aparece entre nuvens. A mínima será de 5°C e a máxima não passa dos 14°C.

