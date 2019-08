Ao longo do dia, o sol aparece entre nuvens. Há chance de neblina e chuva em alguns pontos isolados do Rio Grande do Sul. Nos próximos dias, os termômetros devem marcar máximas acima dos 30°C em diversas regiões.

Em Porto Alegre, o sol aparece entre nuvens. A mínima deve ser de 14°C, enquanto a máxima chega nos 25°C.

