Temperaturas mais altas atingem o estado nesta sexta-feira

O tempo firme deve continuar predominando na maior parte do estado nesta sexta-feira (29). O sol aparece entre nuvens em todas as regiões, mas o litoral norte segue com possibilidade de pancadas de chuva. As temperaturas sobem e o calor fica mais intenso ao longo do dia. Em Porto Alegre, as marcas ficam entre 16°C e 29°C.

A previsão não deve se alterar muito no final de semana, quando o tempo seco e o abafamento devem prevalecer e a instabilidade pode atingir algumas áreas de forma isolada.

