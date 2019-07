Tempestade Barry se torna um furacão e cria estado de alerta nos Estados Unidos

A tempestade Barry se transformou em furacão neste sábado (13) no Atlântico antes de chegar ao estado da Lousiana, nos Estado Unidos. A previsão é que o furacão cause grandes inundações devido às fortes chuvas e ressaca do mar, de acordo com o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos.

O boletim de alerta foi divulgado às 11h de Miami (12h no Brasil). Barry está na categoria 1 na escala Saffir/Simpson, onde o máximo é de 5, os ventos podem chegar a 120 km/h. O Centro informou que o ciclone estava localizado a 65 km de Lafayette e a 80 km de Morgan City.

No entanto, de acordo com o boletim, Barry deve enfraquecer rapidamente e perder a força de um furacão dentro de um período entre 24 e 36 horas, durante o deslocamento para o continente. O presidente americano Donald Trump decretoou estado de emergência no estado.