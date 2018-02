Tempestade de neve atingiu a França e parou os transportes em Paris

Uma grande quantidade de neve no Norte da França causou interrupções generalizadas em viagens de terça-feira (6) para quarta-feira (7), com centenas de motoristas passando a noite em seus carros e cerca de 700 viajantes dormindo em duas estações de trem de Paris.

Autoridades francesas montaram abrigos improvisados nas beiras das estradas em toda a região de Paris, perto do aeroporto de Orly, no Sul da capital, e nas estações de Austerlitz e Montparnasse. No total, cerca de 1.500 pessoas precisaram ser abrigadas entre a noite de terça-feira e a manhã desta quarta-feira.

Alguns voos foram cancelados em Orly, de acordo com o serviço de informações de viagem do aeroporto.

O porta-voz do governo, Benjamin Griveaux, disse que autoridades haviam trabalhado para evitar o caos nos transportes, mas que o arenito usado nas estradas não foi eficiente devido à grande quantidade de neve.

“Estamos enfrentando um episódio excepcional”, disse Griveaux à rádio RTL, rebatendo pedidos de reforma na rede de transportes da França.

“Não vamos adaptar nossa infraestrutura devido a uma ocorrência excepcional, por duas grandes quedas de neve que acontecem a cada quatro ou cinco anos.”

Ao menos 15 centímetros de neve caíram nos subúrbios ao redor de Paris, a maior quantidade desde 2013, segundo o governo.

