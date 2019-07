Tempestade tropical atinge à costa da Louisiana, nos EUA

Uma tempestade tropical, denominada Barry, atingiu a costa de Louisiana, nos Estados Unidos, com fortes chuvas e ventos no início deste sábado (13). O Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos emitiu alerta de ventos de até 100 quilômetros por hora e mencionou um possível furacão ao longo do dia. De acordo com a fornecedores de energia elétrica, mais de 48 mil locais estão sem energia.

O Centro de Segurança Interna e Preparação para Emergência de Nova Orleans alertou no Twitter que tornados podem ocorrer no momento em que a tempestade Barry entrar na área de Nova Orleans.

Tornadoes are possible tonight as impacts from Barry continue to move in. Heed any warnings and seek shelter in a safe location. Stay #NOLAready pic.twitter.com/cwJ1qLrCIo — NOLA Ready (@nolaready) July 13, 2019

Moradores chegaram a postar vídeos em uma rede social, no momento em que a tempestade atingiu a região.

HAPPENING NOW – Barry's presence begins to infiltrate several southern parishes of Louisiana currently, with storm surge already seen in many areas including here in Cocodrie, LA in Terrebonne Parish #lawx #TropicalStormBarry pic.twitter.com/34UmRWz4m8 — Meredith Garofalo (@GarofaloWX) July 13, 2019

Here’s a sight you don’t normally see: an empty Bourbon Street as rain and wind intensify. #TropicalStormBarry pic.twitter.com/TaJOKTtlXI — Hilary Lane (@HilaryLReports) July 13, 2019

Em situação de alerta, as autoridades de Nova Orleans instruíram os moradores da cidade a estocarem suprimentos e se prepararem para se abrigar em suas casas já que a tempestade tropical Barry pode chegar às suas margens na condição de primeiro furacão do Atlântico de 2019.

O presidente norte-americano, Donald Trump, declarou estado de emergência na Louisiana. A produção petrolífera da região foi reduzida pela metade, e as empresas energéticas esvaziaram instalações de prospecção em alto-mar.

