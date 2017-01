Tempo deve se manter fechado no Rio Grande do Sul durante a semana

O boletim semanal do Instituto Climatempo prevê para esta semana a presença de uma área de instabilidade sobre o Rio Grande do Sul, mantendo o tempo fechado e chuvoso em diversas áreas do Estado. Conforme os meteorologistas, somente no próximo fim de semana o tempo deve voltar a ficar firme e sem previsão de chuva generalizada.

As chuvas estão ocorrendo com maior frequência devido ao enfraquecimento do fenômeno La Niña e a uma condição de águas mais quentes que a média verificada na região costeira do Oceano Pacífico, mantendo um corredor de umidade sobre a região Sul do Brasil.

