Moradores de Porto Alegre, Região Metropolitana e Vale do Rio dos Sinos sofreram na noite desta terça-feira (17) com as fortes chuvas acompanhadas por granizo. O início desta quarta-feira (18) ainda deve apresentar instabilidade com muitas nuvens e chuva na metade Norte do estado. Já durante a tarde, o tempo deve abrir e o sol aparece em todas as regiões.

Em Porto Alegre, a mínima é de 12ºC e a máxima deve chegar aos 21ºC.

