O litoral norte gaúcho mudou neste feriadão de Iemanjá. O mar que estava com água limpa, voltou a ser o “chocolatão” que os veranistas estão acostumados, e ao invés do sol forte dos últimos finais de semana, o tempo segue instável. Na metade da tarde desta sexta-feira (03), a chuva ganhou força, mas em seguida foi embora. Em Imbé, os termômetros marcam 27 graus e por volta das 18h o sol voltou a brilhar no céu.

Foto: Jackson Ciceri / O Sul Foto: Jackson Ciceri / O Sul Foto: Jackson Ciceri / O Sul

