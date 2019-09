Tempo instável no Rio Grande do Sul; confira a previsão do tempo para o final de semana  

Após uma sexta-feira de trégua, a chuva retorna à capital neste sábado (14). A instabilidade atinge todo o Rio Grande do Sul, com chuvas em forma de pancadas moderadas e descargas elétricas. A Região Sul e a Campanha terão tempo firme, com sol entre nuvens. As temperaturas se elevam em relação a sexta-feira (13). A capital Porto Alegre terá temperaturas entre 16ºC e 24ºC. Na Serra gaúcha, os termômetros devem variar entre 12ºC e 22ºC.

Já no domingo (15), o tempo melhora e fica firma na maior parte do dia. À noite, o estado terá a aproximação de uma nova frente fria, trazendo chuvas em forma de pancadas isoladas na maior parte do Estado. Apesar disso, as temperaturas devem seguir em elevação. Os termômetros podem alcançar 30ºC em alguns municípios da Região Norte.

