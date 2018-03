Tempo instável predomina no feriadão de Páscoa em Porto Alegre

O feriadão de Páscoa terá sol alternando com períodos de maior nebulosidade em Porto Alegre, segundo o Sistema Metroclima. Nesta quinta-feira (29), o sol aparece com nuvens e chove em alguns momentos. Na sexta-feira (30), o sol surge com períodos de maior nebulosidade e chuva principalmente no decorrer da tarde para a noite.

O tempo segue instável no final de semana devido a um sistema de baixa pressão que causa chuva. No sábado (31), apesar da presença do sol em alguns momentos, há chance de chuva forte à tarde. No domingo de Páscoa, a expectativa é de sol em parte do dia. Há chance de chuva rápida, de forma irregular e mal distribuída, à tarde. Confira a previsão diária:

Sexta-feira: o sol aparece, mas ocorrem períodos de maior nebulosidade e chuva principalmente no decorrer da tarde para a noite. O vento predomina do quadrante Leste/Norte com fraca intensidade. Temperaturas mínimas entre 20°C e 22°C e máximas entre 28 e 30°C.

Sábado: apesar de o sol aparecer, muitas nuvens surgem e chove ocasionalmente. Há risco de chuva forte à tarde. O vento se mantém calmo ou sopra fraco do quadrante Leste/Norte. Mínimas entre 19°C e 21°C e máximas entre 26°C e 28°C.

Domingo: o sol predomina durante parte do dia, mas da tarde para a noite as nuvens aumentam e provocam chuva rápida. A chuva será irregular e mal distribuída. O vento sopra fraco do quadrante Leste/Sudeste. A temperatura terá elevação mais acentuada. Mínimas entre 20°C e 22°C e máximas entre 29°C e 31°C.

Acumulado de chuva

Março está chegando ao fim com períodos de chuva irregulares na Capital. Até esta quinta-feira pela manhã, o acumulado registrado foi de 92,2 milímetros. A média histórica de precipitação pluviométrica do mês é de 104,4 milímetros.

Abril

Segundo os meteorologistas do Sistema Metroclima, a tendência é de que em abril o volume de chuva fique abaixo da média. Um sistema de bloqueio deve impedir grandes precipitações e deixar a temperatura alta na primeira metade do mês.

