Tempo permanece seco até o feriado de quarta-feira em Porto Alegre

A semana começa com o predomínio do sol em Porto Alegre. De acordo com o Sistema Metroclima, uma massa de ar seco garante o tempo firme até o feriado de 15 de novembro, que terá temperatura máxima entre 35°C e 37°C.

A instabilidade retornará na quinta-feira (16) à Capital, com risco de chuva forte com raios e trovoadas. Não é descartado temporal com ventania. Na sexta-feira (17), o tempo se mantém instável, novamente com chance de chuva forte em alguns momentos.

Confira a previsão diária:

Terça-feira (14): o sol segue predominando ao longo do dia. A temperatura terá maior elevação. Mínimas entre 13°C e 15°C e máximas entre 30°C e 32°C.

Quarta-feira (15): mais um dia ensolarado com elevação mais acentuada da temperatura devido ao ingresso de ar quente. Mínimas entre 16°C e 18°C e máximas entre 35°C e 37°C.

Quinta-feira (16): as nuvens aumentam e provocam chuva no decorrer do dia. Há risco de chuva forte com raios, trovoadas e não se descarta o risco de temporal com ventania. A temperatura sobe menos e fica amena. Mínimas de 18°C a 20°C e máximas entre 24°C e 26°C.

Sexta-feira (17): o tempo permanece instável e chuvoso. Persiste o risco de chuva forte acompanhada de raios e trovoadas em alguns momentos. A temperatura diminui, mas se mantém amena. Mínimas entre 17°C e 19°C e máximas entre 20°C e 22°C.

