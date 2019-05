A temporada de furacões do Oceano Atlântico, que começa no dia 1º de junho, deve ficar dentro da média, de acordo com a previsão divulgada nesta quinta-feira (23) pela Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos (Noaa, na sigla em inglês). Para 2019, a Noaa prevê que haja entre 9 e 15 tempestades “nomeadas” – aquelas com ventos de cerca 63km/h ou mais.