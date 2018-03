Temporada dos caçadores

Em reuniões de diretorias de grandes empresas, tornou-se indispensável a citação do headhunter, responsável por caçar os melhores profissionais do mercado nas áreas executivas. O termo em inglês é a junção das palavras head, que significa “cabeça”, e hunter, “caçador”. Headhunter foi incorporado ao vocabulário dos partidos políticos. Diante da escassez de candidatos às Assembleias Legislativas e à Câmara dos Deputados, que tenham potencial de votos, os caçadores saíram a campo. Estão voltando desanimados das incursões.

Enfrentamento

As reações contrárias ao ex-presidente Lula, que começou ontem um roteiro pela Fronteira Oeste do Estado, são um trailer do que ocorrerá durante a campanha eleitoral. Não há registro de fato idêntico no período democrático do País.

Ficará bem mais barato

As compras de veículos para as Polícias Civil e Militar, no Estado, têm isenção da cobrança do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços). O secretário Cezar Schirmer encaminhou pedido ao ministro da Segurança Pública, Raul Jugmann, para que o mesmo procedimento seja dado ao IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados), que vai para os cofres federais. Se for aprovado, a soma das reduções chegará a 40% no custo final de cada veículo.

Sem pagar direito autoral

O presidente Michel Temer diz e repete que “ligar às eleições a intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro é cretinice”. Em março de 2008, o presidente Lula declarou que “ligar o PAC [Plano de Aceleração do Crescimento] à eleição é creticine”.

Começam a surgir os resultados

A estrutura turística em uma cidade atende a seus moradores, que ganham opções de lazer, e também aos visitantes. Os projetos do setor, em Porto Alegre, poderiam ter andado mais rapidamente, mas agora tornam-se realidade. Será entregue até o final de agosto a orla do Guaíba entre o Gasômetro e a Rótula das Cuias, incluindo um embarcadouro para barcos de passeio. Começaram as obras no Cais Mauá. A isso, somam-se interessados em criar áreas temáticas no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho e construir o Centro de Convenções, por meio de Parcerias Público- Privadas. Os avanços na cidade tiveram a dedicação e a persistência do vereador João Carlos Nedel, há oito anos presidente da Frente Parlamentar do Turismo na Câmara Municipal. Não cansou nunca.

Em observação

Porto Alegre acompanha o que outras capitais aplicam em caráter experimental: aos domingos e feriados, quando cai o movimento, cobradores são dispensados do trabalho. Motoristas cobram a passagem. A redução da despesa dos empresários deverá se refletir na próxima revisão da tarifa.

Olhando para fora

A atmosfera de terror político imposta por grupos criminosos no Rio de Janeiro lembra os anos 80 e 90 na Colômbia.

Covas no poder

João Doria deixará a prefeitura de São Paulo a 7 de abril para concorrer ao governo estadual. Será substituído pelo vice Bruno Covas, neto do ex-governador Mário Covas, um dos fundadores do PSDB.

Há 60 anos

A 20 de março de 1958, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Alberto Hoffmann, e o prefeito de Porto Alegre, Leonel Brizola, tiveram a primeira reunião para tratar da construção do Palácio Farroupilha, sede do Legislativo estadual. O velho casarão da rua Duque de Caxias era considerado acanhado e obsoleto.

Uma receita

Para melhorar a vida pública, os eleitores têm tarefa indelegável: perceber a armadilha dos falsos retratos.

