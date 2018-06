Temporais causam estragos e deixam milhares de pessoas sem luz no Rio Grande do Sul

Os temporais que atingem o Rio Grande do Sul nesta terça-feira (12) causaram estragos e deixaram 112 mil pessoas sem energia elétrica. De acordo com as concessionárias RGE e RGE Sul, os municípios mais afetados pela falta de luz são Sarandi, Passo Fundo, Santo Ângelo e Palmeiras das Missões.

A chuva, os ventos e o granizo causaram alagamentos, destelharam casas, derrubaram árvores e postes em diversos municípios. As regiões mais afetadas são a Norte, Noroeste, Missões, Serra Gaúcha, Vale do Sinos e Vale do Paranhana. Uma morte foi registrada na zona rural de Ciríaco, onde o vendaval derrubou a casa de um homem.

Porto Alegre

A Capital gaúcha amanheceu sob forte chuva nesta terça. A precipitação acumulada desde a meia-noite até as 7h chegou a 30 milímetros na cidade, segundo o Sistema Metroclima. A média histórica de chuva em todo o mês de junho é de 132,7 milímetros.

Diversos semáforos ficaram fora de operação, de acordo com a EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação). A chuva causou alagamentos e transtornos no trânsito em várias vias, entre elas na João Pessoa perto da Sarmento Leite; General Lima e Silva com a Lopo Gonçalves; Juca Batista com a Estrada Cristiano Kraemer; Sertório com a Nicolau Ely; Sertório com a Joaquim Silveira; Sertório com a General Emílio Lúcio Esteves.

No bairro Belém Novo, na Zona Sul, uma árvore de grande porte caiu e bloqueou a avenida Heitor Vieira, entre as ruas Cecílio Monza e Carlos Flôres, conforme a EPTC. Na tarde de segunda-feira (11), rajadas de vento de 70 quilômetros por hora foram registradas no Aeroporto Internacional Salgado Filho, na Zona Norte.

Previsão do tempo para a Capital

Nesta quarta-feira (13), o ar seco e frio de origem polar garante o tempo firme, com presença de sol e nuvens. O vento sopra fraco a ocasionalmente moderado do quadrante Oeste. Faz frio durante todo o dia. Mínimas entre 7°C e 9°C e máximas entre 12ºC e 14°C, segundo o Sistema Metroclima.

Na quinta-feira, o sol predomina ao longo do dia com amplos períodos de céu claro. O vento fica calmo ou sopra fraco do quadrante Oeste/Sul. A temperatura cai mais acentuadamente na madrugada e ao amanhecer, intensificando o frio. Mínimas entre 4°C e 6°C, e máximas entre 13°C e 15°C.

Na sexta-feira, o sol predomina ao longo do dia. O vento continua calmo ou sopra fraco do quadrante Oeste/Sul. A temperatura cai ainda mais, e a madrugada e o amanhecer serão gelados, inclusive com chance de formação de geada em alguns bairros. Mesmo à tarde, a sensação será de frio. Mínimas entre 3°C e 5°C e máximas entre 12°C e 14°C.

Inverno

O inverno, a estação mais fria do ano, com dias mais curtos e noites mais longas, começará às 07h07min do dia 21 de junho e terminará em 22 de setembro, com a entrada da primavera.

