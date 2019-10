Os temporais que atingem o Rio Grande do Sul danificaram mais de 1,3 mil casas e afetam mais de 5,5 mil pessoas, de acordo com dados divulgados nesta quarta-feira (30) pela Defesa Civil do Estado.

Dom Pedrito, Santana do Livramento e Bagé estão entre as cidades mais atingidas. Porto Alegre também registrou estragos, como queda de árvores e postes e destelhamento de casas.

Mais de cem mil clientes da CEEE e da RGE permanecem sem energia elétrica em todo o RS.