Temporais já atingem a Região Noroeste do Estado

Os temporais previstos para ocorrer no Rio Grande do Sul, nesta quarta-feira (5), atingem a Região Noroeste, Missões, Santa Rosa e arredores. Nos municípios de Tuparendi e Porto Lucena o vento foi intenso e houve registro de queda de granizo. Em Crissiumal e Vista Nova o temporal foi forte, com incidência de raios. Ainda não houve registro de danos.

Todo o Estado está sendo monitorado pela Defesa Civil do RS, através do seu Centro de Operações, que atende 24 horas, pelo telefone 199. Coordenadores regionais também estão em contato direto com os municípios e vistoriam áreas atingidas.

