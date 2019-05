Temporais podem atingir o estado nesta terça-feira

As instabilidades seguem atuando nesta terça-feira (28) no Rio Grande do Sul. A chuva chega logo cedo para a maioria das regiões e não se descarta a possibilidade de temporais, especialmente na metade norte do estado. No sul e no oeste, as nebulosidades devem diminuir e o sol pode aparecer durante a tarde.

As temperaturas são agradáveis neste início de manhã e não devem variar muito ao longo do dia. Em Porto Alegre, as marcas ficam entre 16°C e 20°C. Confira as mínimas e máximas em outras regiões:

Nova Petrópolis: 13 | 19

Canguçu: 9 | 19

Santa Maria: 13 |20

Uruguaiana: 12 | 22

Passo Fundo: 13 | 20

Santa Rosa: 14 | 22

Dom Pedrito: 10 | 21

