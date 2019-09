Temporal com granizo causa transtornos na região Metropolitana de Porto Alegre

A chuva que caiu sobre a capital e a região Metropolitana nessa terça-feira (17) causou transtornos por onde passou. Os motoristas que transitaram pela região foram afetados, já que no final do dia haviam diversos pontos de lentidão e acúmulo de água pelas ruas da cidade. Segundo a Empresa Pública de Transportes e Circulação (EPTC), uma das faixas da avenida Presidente João Goulart, no sentido Centro-Bairro, foi bloqueada devido ao acúmulo de água. Por volta das 21h da terça-feira, a via foi liberada e o trânsito normalizado.

O temporal também veio acompanhado de raios, o que acarretou a paralisação das operações do Aeroporto Internacional Salgado Filho. Por isso, a delegação do Athletico-PR teve de permanecer no avião por duas horas até que o desembarque fosse autorizado.

A instabilidade dos semáforos também foi um dos problemas enfrentados pelos motoristas. As sinaleiras de diversos bairros ficaram fora de operação na noite de terça-feira e alguns seguem sem funcionar, como na avenida Diário de Notícias com a Wenceslau Escobar. Segundo a EPTC, agentes foram deslocados para todos os pontos e o serviço deve ser normalizado em breve.

Alguns pontos da capital e da região Metropolitana registraram queda granizo durante a tarde da terça-feira. No Morro Santa Tereza, em Porto Alegre, o fenômeno foi registrado por cerca de cinco minutos. Moradores das cidades de Novo Hamburgo, Montenegro e São Leopoldo também foram surpreendidos pela chuva de granizo.

De acordo com o Corpo de Bombeiros das cidades, não foram registrados maiores danos por conta do temporal.

Confira imagens do fenômeno registrado pela reportagem de O Sul:

