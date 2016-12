Temporal com fortes rajadas de vento deixa milhares de pessoas sem luz no Estado

Um temporal com rajadas de vento superiores a 70 km/h deixou pelo menos 140 mil clientes sem energia elétrica, na madrugada desta segunda-feira (26), no Rio Grande do Sul. Conforme a CEEE (Companhia Estadual de Energia Elétrica), as regiões mais atingidas foram a Metropolitana e Sul.

No início desta manhã, o número de pessoas sem luz havia caído para 46 mil, segundo a empresa. Às 7h30min, em Viamão havia 13,5 mil clientes às escuras; em Porto Alegre, 13 mil; e em Alvorada, 3 mil. Na Região Sul, em Pelotas, o problema afetava 3,1 mil clientes, e, em Canguçu, 3 mil.

Semáforos ficaram fora de operação em Porto Alegre, segundo a EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação). O calor continua nesta segunda-feira no RS, com máximas de 36°C na Região Oeste do Estado e 35°C na Capital gaúcha.