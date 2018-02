Foi publicada no Diário Oficial do estado de São Paulo a demissão do tenente-coronel da reserva José Afonso Adriano Filho. Ele é acusado de desviar 12 milhões de reais dos cofres públicos entre 2005 e 2012, quando era responsável pelas compras e contratações de serviços para o comando da Polícia Militar de São Paulo.

Deixe seu comentário: