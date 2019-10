O médico Fernando Dias Lima, tenente-coronel da Polícia Militar do Paraná, está sendo investigado por supostamente ter assediado policiais mulheres e familiares de agentes em consultas feitas dentro de quartéis da PM em três cidades do Estado. A denúncia, oferecida pelo Ministério Público em dezembro do ano passado, teve como base os depoimentos de 30 mulheres.