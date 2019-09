Tenha cuidado: Anda por aí um WhatsApp que não é verdadeiro

Os sistemas operativos móveis são hoje um dos principais alvos dos piratas da informática. Além de explorarem as vulnerabilidades dos sistemas, programam também aplicativos maliciosos para conseguir remotamente controlar os dispositivos. Recentemente, foi um app brasileiro com malware que se fez passar pelo WhatsApp! Tenha cuidado.

Com o nome “Atualização Whats App v2.0”, e um logótipo muito idêntico ao do WhatsApp, este app pretende enganar os utilizadores ao fazer-se passar pelo aplicativo de conversações do Facebook.

Este aplicativo chegou mesmo a estar publicado no Google Play, mas, entretanto, foi removido. No entanto, o app pode ainda circular por alguns sites. Na loja de apps oficial do Google este aplicativo chegou mesmo a alcançar as 10 mil instalações.

BRata – o malware brasileiro que se faz passar pelo WhatsApp

Batizado como BRata (Brazilian RAT for Android), o malware é na prática uma ferramenta de acesso remoto. Este malware foi descoberto pela Kaspersky em janeiro e apresentado publicamente na passada quarta-feira, durante a Conferência Latino americana de Segurança da empresa de segurança cibernética, que teve na Argentina, revela o canal Globo.

Após um smartphone ser comprometido, os piratas ganham total acesso total ao equipamento. Podem ler e enviar mensagens, ver fotos e vídeos e ativar a câmara. Podem ainda aceder ao histórico de sites, ligar o microfone, saber a localização do equipamento, entre outras funções.

Bestuzhev da Kaspersky alerta que o BRata não está sendo distribuído por apenas um grupo. Este malware está a ser vendido na internet.

Novidades

O aplicativo de mensagens WhatsApp trabalha em novas funções. Pelo menos duas novidades devem ser liberadas em breve para os usuários. Confira:

Versão para iPad

Anunciada anteriormente, a versão do app para iPad ainda está desenvolvimento, de acordo com o portal especializado WABetaInfo.

No entanto, segundo o site, ela só deve ser liberada após o app finalizar a produção de outro recurso. Contudo, isso deve ocorrer ainda este ano.

Vários dispositivos

Ainda segundo o portal, a plataforma também trabalha na possibilidade de acessar a mesma conta do WhatsApp em vários dispositivos.

Atualmente, isso não é possível no aplicativo. Apesar das informações, ainda não está claro como tudo deve funcionar.