“Tenho carros da Hyundai e TV Samsung”, disse o ministro da Agricultura cobrando reciprocidade de empresários sul-coreanos.

Durante palestra para mais de 100 empresários em Seul, na Coreia do Sul, o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, disse que entende o comércio internacional como uma via de mão dupla. “Tenho carros da Hyundai, TV Samsung, sou um típico consumidor de produtos coreanos. Nós queremos ampliar o comércio com a Coreia. Mas, para isso, é preciso que em contrapartida o país aumente a compra de produtos brasileiros”, comentou. O Brasil está entrando na reta final das negociações para venda de carne suína para os coreanos e quer iniciar as conversas para abertura do comércio de carne bovina.

O seminário contou com a presença de empresários brasileiros e coreanos, entre eles o presidente da poderosa Koima (Associação de Importadores da Coreia), Myoung Jin Shin. Do lado brasileiro, estavam grandes empresas, como a Marfrig e a BRF, que tradicionalmente exportam para a Ásia. A Marfrig, por exemplo, tem uma planta de beneficiamento de carnes nos arredores de Seul. “O Brasil sairá rapidamente da crise se ampliarmos nossas exportações e queremos priorizar o mercado asiático onde está 51% da população mundial”, reforçou Maggi. (AE)

