“Tenho certeza que ele está 100% curado”, declara Roberto Carlos sobre o filho que luta contra um câncer

Roberto Carlos está confiante no processo de cura do filho. Em rara entrevista para o programa A Tarde é Sua, da Rede TV!, o cantor falou sobre o estado de saúde de Dudu Braga. “Eu tenho certeza de que ele está 100% curado”, declarou.

A notícia de que Dudu Braga estaria em tratamento desde março foi divulgada somente em outubro pela colunista Márcia Piovasan. Dudu teve de se submeter a cirurgia e a doze sessões de quimioterapia.

Roberto Carlos contou como recebeu a notícia de que o filho estava com câncer. “Foi uma pancada. Fiquei tonto. Eu me emociono. Foi uma pancada daquelas. Eu disse: ‘Vai dar certo, acredite que vai dar certo. Vamos fazer de tudo, vamos acreditar’. E está dando certo”, disse o Rei.

No Instagram, Dudu Braga divulgou recentemente uma foto em que aparece com o renomado oncologista Fernando Maluf, do Instituto Vencer o Câncer. “As vitórias se comemoram passo a passo. Eu e o querido doutor Fernando Maluf!”, publicou na legenda da imagem.

Festa da neta

Roberto Carlos mostrou semelhança com a neta, Laura, em festa. Na última sexta-feira (25), o cantor fez uma rara aparição pública aos 78 anos. Com uma agenda limitada de shows, o “rei” prestigiou o aniversário de 4 anos da pequena Laura, filha de Dudu Braga, herdeiro do artista. Durante o evento realizado em São Paulo, intérprete de “Esse Cara Sou Eu” posou para fotos, cantou parabéns, abraçou o filho e beijou a neta. O músico sorriu ao longo de toda a celebração e mostrou estar muito animado com o momento em família, na frente de conhecidos e fotógrafos. Ao mesmo tempo, ele mostrou que a beleza da pequena Laura tem a quem puxar. Isto porque a menina é muito parecida com o avô, até mesmo quando se trata do corte de cabelo, que também curtinho e com franja.

Detalhes do aniversário

É claro que a festa da neta do “rei” não poderia ser nada menos do que luxuosa. Diferente da festa de 1 ano do filho de Wesley Safadão, o evento contou com o tema do filme “Aladdin”, cuja live-action foi exibida recentemente nos cinemas. Para começar, o aniversário contava com uma réplica da fachada do Palácio do Sultão logo na entrada da casa de festas, trazendo o clima do interior. Com vários ambientes -incluindo pista de dança-, a celebração contou com elementos em tons pastéis coloridos além de estátuas dos personagens, cadeiras em formato de carruagem e muito mais! A mesa de doces contava com diversas opções e ainda um bolo de 4 andares em formato do castelo da princesa Jasmine. Para as crianças, as lembrancinhas contavam com um espelho, livro e mais itens temáticos.