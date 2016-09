Tênis de mesa e atletismo dão medalhas de prata para o Brasil nas Paraolimpíadas

O mesa-tenista Israel Stroh, 30, conquistou a medalha de prata na manhã desta segunda-feira (12) nos Jogos Paraolímpicos. Na decisão, Stroh perdeu para o inglês Willian Bayley, número um do mundo, por 3 a 1, com parciais de 11/9, 5/11, 11/9, 11/4. É a primeira medalha individual do país no tênis de mesa na história da competição. Welder Knaf e Luiz Algacir Silva ganharam a prata em Pequim-2008.

No Engenhão, no atletismo, Fábio Bordignon da Silva, 24, ficou em segundo lugar nos 200 m (categoria T35, para atletas com coordenação limitada). Ele já tinha obtido a mesma colocação na prova dos 100 m, na sexta (9).

A outra prata saiu no salto em distância, com Rodrigo Parreira da Silva, 22 (categoria T36, coordenação limitada). Ele saltou 5,62 m, mesma distância obtida pelo australiano Brayden Davidson, que faturou o ouro por ter conseguido uma segunda marca melhor: 5,57 m, contra 5,55 m do brasileiro. (Folha)

