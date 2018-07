Um tênis para o pé esquerdo utilizado pelo ator Michael J. Fox no filme “De Volta para o Futuro Parte II” (1989) foi leiloado no site eBay pelo valor de US$ 92,1 mil (cerca de R$ 360 mil). Este tênis modelo Nike Mag, criada pela Nike para o filme, estava em estado muito precário, mas mesmo assim foi objeto de 220 propostas no eBay.