Tenista bicampeã é esfaqueada em casa e sofre ferimento grave na mão

Um invasor armado com uma faca atacou a tenista bicampeã de Wimbledon, Petra Kvitova, dentro de seu apartamento, na República Tcheca, nesta terça-feira (20). A atleta diz ter sido “gravemente ferida” na mão esquerda, com a qual joga. Ela passou por uma cirurgia de quatro horas de duração.

“Em minha tentativa de me defender, fui gravemente ferida na minha mão esquerda. Estou nervosa, mas com sorte de estar viva”, disse Kvitova em publicação no Twitter.