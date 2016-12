Tenista revela que recebeu ameaças de morte de apostadores

O tenista australiano Sam Groth revelou que ele e sua família receberam ameaças de morte de apostadores.

Ele disse que denunciou as ameaças após terem chegado longe demais. “Falei com a ATP e com outras pessoas, porque tiveram momentos em que isso [as ameaças] já não era mais aceitável. Praticamos um esporte, é a nossa vida. A quantidade de ameaças que tive que lidar, nunca havia visto nada igual. Ameaças contra mim, contra minha família e namorada.”

Groth disse que, se as ameaças se dirigissem somente a ele, não seria um problema tão grande, mas o caso mudou de panorama quando envolveu a sua família. “Posso lidar com as ameaças pessoas, mas quando começaram a se dirigir à minha família e namorada, pensei que já haviam chegado longe demais”, finalizou.

