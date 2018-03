Tenista Roger Federer confirma sua ausência em Roland Garros e volta a perder temporada de saibro

Mais uma vez o suíço Roger Federer, 36 anos, ficará de fora da temporada de saibro europeu. No sábado, após ser eliminado de forma surpreendente no Masters 1000 de Miami, nos Estados Unidos, o tenista confirmou que não competirá nos torneios deste nível na terra batida e que também estará ausente em Roland Garros, o lendário torneio de tênis realizado em Paris, na França.

“Eu decidi não jogar, o que inclui Roland Garros”, disse Federer, que não compete no saibro de Paris desde 2015. Na época, foi eliminado nas quartas de final pelo compatriota Stan Wawrinka. No ano seguinte, ficou de fora por questões físicas. E, em 2017, decidiu se ausentar para se concentrar nos torneios que tem mais chances de vencer.

Desta forma, Federer vai repetir o roteiro do ano passado, quando ficou ausente do circuito por dois meses após Miami. E só retornou para a curta temporada de grama. Assim, ele vai perder os Masters 1000 de Montecarlo, Roma e Madri, além de Roland Garros, o segundo Grand Slam da temporada, que ele venceu apenas uma vez, em 2009.

O suíço não confirmou se irá disputar algum torneio preparatório na grama para Wimbledon. No ano passado, ele competiu em Stuttgart e em Hale, ambos na Alemanha, antes de faturar o oitavo troféu no Grand Slam inglês.

Federer fez o anúncio após ser eliminado de forma precoce logo na estreia em Miami. “Depois deste jogo, eu mereço um descanso. É o que eu sinto”, disse o suíço. Atual campeão, ele foi derrotado pelo australiano Thanasi Kokkinakis, 21 anos, apenas o 175º do ranking, que venceu em duas horas e 21 minutos. Com a queda inesperada, ele vai perder a liderança do ranking para o espanhol Rafael Nadal na próxima atualização da lista da ATP, no dia 2 de abril.

Foi a segunda derrota de Federer em seis dias – ele vinha de uma série invicta de 17 partidas, após terminar a difícil partida com Juan Martin del Potro, em Indian Wells no, final de semana anterior.

Com o feito, Kokkinakis se tornou o tenista de menor ranking a superar o número 1 do mundo desde que o espanhol Francisco Clavet, então 175º, bateu o australiano Leyton Hewitt, justamente em Miami, em 2003.

Agora, Kokkinakis enfrentará na terceira rodada o experiente espanhol Fernando Verdasco, que derrotou de virada o compatriota Guillermo Garcia-Lopez, parciais 4/6,6/0 e 6/2. O jogo ocorre nesta segunda-feira, 26, e será o primeiro confronto entre o australiano e o finalista do Rio Open deste ano.

