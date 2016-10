Tensão com caças da Venezuela na fronteira

Dois caças russos Sukhoi da Venezuela teriam invadido o espaço aéreo brasileiro na região de Pacaraima, Norte de Roraima e fronteira com o país vizinho, contam fontes do Esquadrão Escorpião na base aérea. O incidente aconteceu na segunda-feira e a Força Aérea Brasileira respondeu de imediato. Enviou para Roraima sete caças AMX – dois na terça-feira e mais cinco na quinta-feira, além de dois Hércules C-130 com tropas. Questionada, a FAB informou em nota que é praxe exercícios militares na região e que não há registros de invasão. Mas fontes militares da região ratificam.

Fora do ar

A Aeronáutica costuma avisar a imprensa de exercícios, o que não ocorreu neste caso. O site da FAB saiu do ar ontem, e equipe trabalha com sistema operacional de emergência.

Amarelou

Informes são de que a Venezuela pediu desculpas informais ao Brasil e classificou de incidente involuntário. O jornal Folha de Boa Vista acompanha de perto os bastidores.

Sem fogo

Os AMX são para apoio operacional. O Brasil está desguarnecido de poder militar aéreo. Os Mirage estão no ferro-velho e os F-5 têm pouco poder de fogo e alcance.

Força-tarefa…

Reunidos em Bogotá (Colômbia), representantes de empresas e governos de 15 países discutem contrabando e pirataria. Eles vão criar a Aliança Latino-Americana Contra o Comércio Ilícito. O objetivo é chegar a um acordo multilateral para o combate a mercados ilícitos envolvendo os setores de têxteis, metais, cigarros, plásticos e bebidas.

… contra o contrabando

Os países membros, a priori, serão Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela.

Monopólio

Em Nova América da Colina (PR) dos nove vereadores eleitos para a Câmara, todos são do PSDB – três deles são mulheres.

Ex-poderoso

Edson Aparecido, ex-chefe de gabinete de Sergio Motta, ex-vereador, deputado estadual e federal, ex-chefe da Casa Civil de Alckmin, é… ex. Não se elegeu vereador em SP.

Derrotas gritantes

Outras derrotas gritantes em São Paulo para vereador, gente que se achava eleito pelo poder midiático: O pagodeiro Netinho de Paula (ex-PCdoB e agora PDT), Marcelinho Carioca (PRB), Thammy Gretchen (PP), Chiquinho Scarpa (PRB), Marquito (PTB), Ademir da Guia (PHS), cantor Ed Carlos (PRP).

Dupla do barulho

A poderosa família Tatto, do PT, elegeu vereadores na capital os irmãos Jair e Arselino, mas agora sem ingerência no Executivo municipal.

Voltei

O ex-ministro Hélio Costa pode se tornar o maior dirigente da Oi, após o imbróglio judicial na tele.

Entregou…

O senador José Medeiros (PSD-MT) contraria as previsões do Planalto e diz que o tema Previdência Social só será discutido em 2017: “O que ficou definido no governo é que a prioridade é a proposta que limita os gastos públicos e depois entrar na reforma”.

… o jogo

“A gente tem visto a oposição achando que vai ser pega de surpresa, mas não tem nada disso. Vamos fazer um amplo debate”, complementa Medeiros.

Ponto Final

“Vence o bom, perde o fraco, o omisso, o preguiçoso, o dorminhoco.” – Do empresário, publicitário e jornalista João Dória Júnior (PSDB-SP), eleito prefeito de São Paulo no primeiro turno.

