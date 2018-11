Tensão socialista

O PSB faz hoje na sede do partido, em Brasília, balanço da campanha de 2018 com alguns constrangimentos. O presidente Carlos Siqueira, presidente nacional do PSB, reunirá executivos para detalhar avanços e lições, de olho em duas situações em especial. Após desistir de se candidatar a presidente do Brasil, o ex-ministro do STF Joaquim Barbosa saiu da sombra e quer visibilidade. Enquanto lida com o episódio doo irmão do falecido Eduardo Campos, Antônio Campos. Tonca, como é chamado, ameaça entrar na Justiça por uso de imagem do avô, Miguel Arraes, pelo governador Paulo Câmara, sucessor de Eduardo que se reelegeu para o Governo de Pernambuco.

Histórico

Tonca foi derrotado na eleição para deputado estadual pelo Podemos. Em 2016 perdeu a disputa pela prefeitura de Olinda. O sobrinho, João, filho de Eduardo, se elegeu federal.

Do leme

Ventos de proa do Palácio do Planalto indicam que o futuro comandante da Marinha é o Vice Almirante Ilques Barbosa Junior.

Society portuguesa

A revista Lux, de Portugal, deu capa para Bolsonaro, a esposa Michele e as duas filhas. “É uma mulher forte e sensível, dedicada à causa das pessoas com deficiência”, diz ele.

Resistência…

O ministro do Esporte, Leandro Cruz, reforça o coro dos insatisfeitos na praça contra a fusão do ministério com Educação e Cultura. Ressalta que o Esporte não é apenas a prática de modalidades. Financia estudos, programas diversos, federações de várias modalidades. É uma pasta também de programas sociais.

…na Esplanada

“O Esporte não pode virar subtema dentro de outro ministério. Perderemos toda a evolução conquistada nos últimos anos, de apoio aos atletas, políticas socioesportivas e modernização da gestão”, argumenta Cruz para a Coluna.

Turi$mo

Já sobre a fusão do Turismo com Integração Nacional é comemorada pelo trade turístico na Bahia. Empresários do setor, reunidos no Conselho Baiano de Turismo, manifestam seu ‘apoio total à incorporação da pasta’.

PIB do passeio

Alguns municípios como Porto Seguro têm no Turismo 80% de sua economia – em Salvador o turismo representa 20%. “Depois do Agronegócio, somos os maiores empregadores”, lembra Roberto Duran, presidente do Conselho.

Encontro de Liberais

O deputado Jerônimo Goergen (PP) capitaneia hoje em São Paulo reunião de deputados e senadores eleitos e reeleitos, de viés liberal, com executivos do setor financeiro. “Terão a responsabilidade de aprovar reformas, privatizações. Acredito que esta agenda possa ajudar a qualificar o debate que se impõe aos legisladores”, diz Goergen.

Porta-voz

O empresário Flávio Rocha, dono das lojas Riachuelo, que ensaiou candidatura à Presidência pelo PRB, receberá o grupo de políticos amanhã para debater ideias. Ele e Goergen vão levar propostas ao presidente eleito.

Agenda anticorrupção

Policiais federais aprovaram a indicação de Sérgio Moro para o Ministério da Justiça. “Moro vai valorizar a agenda anticorrupção. Sua nova função vai consolidar os benefícios que toda a população teve no combate ao crime organizado”, aposta o presidente da Federação Nacional dos Policiais Federais, Luís Antônio Boudens. A Fenapef representa os mais de 14 mil policiais.

Vem de anos

Cotado para assumir o “Ministério da Família” – ou do Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, conforme revelou a Coluna – o senador não reeleito Magno Malta (PR-ES) emplacou indicados, entre eles um irmão, em cargos vinculados ao Ministério dos Transportes nos governos Lula, Dilma e Temer.

Gestão de clubes

A Confederação Brasileira de Clubes e o Comitê Brasileiro de Clubes anunciaram Marcelo Sacramento, Comodoro do Yacht Clube da Bahia, o melhor presidente de clube do Brasil no ano de 2018.

ESPLANADEIRA

– Carlos Alberto Serpa presidiu a premiação do Rio Literatura, promovido pelo Centro Cultural Cesgranrio.

