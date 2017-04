Uma tentativa de assalto a um ônibus que transportava sacoleiros causou um acidente que deixou pelo menos dez mortos e 20 feridos na BR-369, entre as cidades de Campo Mourão e Mamborê, no Paraná. O veículo, com 31 passageiros que fariam compras no Paraguai, bateu em eucaliptos à beira da rodovia após ser alvejado por tiros, por volta de 2h20min deste sábado (09).

De acordo com relatos de passageiros que sobreviveram ao desastre, um carro se aproximou da janela do motorista e os suspeitos dispararam vários tiros contra o veículo. O ônibus deixou a cidade de Presidente Prudente (SP), ponto inicial da viagem, por volta das 22h.

Policiais rodoviários acreditam que o motorista, que morreu no acidente, tentou fugir dos ladrões em alta velocidade e acabou atravessando a pista. Segundo o passageiro Gilmar Polisel, de Birigui (SP), foram disparados ao menos seis tiros contra o ônibus. “Após a colisão, os ladrões ainda desceram do veículo e se aproximaram do ônibus na tentativa de levar alguma coisa. Devem ter se assustado com a cena e fugiram na sequência”, disse.

Apesar de estar registrado na Agência Nacional de Transportes Terrestres, o ônibus não tinha autorização para realizar a viagem até Foz do Iguaçu. A região onde ocorreu a tragédia reúne vários grupos especializados em assaltos a ônibus que transitam com destino ao Paraguai, conforme a Polícia Rodoviária Federal.

Comentários