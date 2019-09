Uma tentativa de roubo no bairro Boa Saúde, em Novo Hamburgo, acabou com um guarda municipal baleado na noite desta sexta-feira (20). A vítima estava à paisana no mercado, fazendo compras, quando dois homens armados entraram no local. O guarda tentou render a dupla, que reagiu e atirou.

A vítima chegou a passar por cirurgia, e está fora de perigo. Os assaltantes fugiram do local nem um carro preto, e até o momento não foram encontrados.

