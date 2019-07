Ataque a tiros deixa jovem morta e oito feridos em Gravataí neste domingo; hoje, mais uma pessoa foi encontrada morta perto do local

No início da noite deste domingo (21), uma jovem foi morta e pelo menos oito pessoas ficaram feridas após um ataque a um grupo de pessoas que estavam em um campo de futebol em Gravataí, na Região Metropolitana de Porto Alegre. Segundo a Polícia Civil, a vítima foi identificada como Maiara Emili Silveira da Silva, de 20 anos.

De acordo com o delegado, o ataque aconteceu por volta das 18h, no bairro Rincão da Madalena, após um jogo de futebol. Diversas pessoas estavam no local realizando um churrasco, quando disparos foram efetuados de dentro de um carro que passava pela região. Os feridos foram levados ao Hospital Dom João Becker.

A polícia suspeita que o verdadeiro alvo dos criminosos era um homem que estava no local, que acabou sendo baleado e agora está no hospital. Ele tem antecedentes por posse de entorpecentes e ameaça, e já teria sido vítima de tentativa de homicídio. A Brigada Militar reforça o policiamento no hospital em que os feridos estão internados.

Na manhã desta segunda-feira (22), um homem foi encontrado morto em uma rua próxima ao campo de futebol. Conforme a Brigada Militar, o corpo apresenta marca de tiro. A Polícia Civil está apurando se a morte está relacionada com o ataque. A identificação do homem ainda não foi divulgada.

