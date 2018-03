Na tarde de segunda-feira, a Policia Civil prendeu preventivamente um homem, 28 anos, por tentativa de feminicídio. O delito ocorreu no município de Teutônia, no dia 28 de fevereiro, e a vítima era a sogra do indivíduo. Ela tentou apartar uma discussão entre o homem e sua filha, e acabou sendo atingida na cabeça. De acordo com as investigações, a intenção do preso era violentar a companheira.

