Vídeo: tentativa de roubo acaba em morte no Norte do Rio Grande do Sul

O assalto a uma residência no município de Marau, Norte gaúcho, não saiu como os criminosos esperavam. Na tentativa dos dois homens de roubarem uma residência, eles acabaram trocando tiros com a polícia, um deles sendo morto e outro ferido. O caso aconteceu na noite deste sábado (29).

Conforme a Polícia Civil (PC), os indivíduos chegaram até uma casa no centro de Marau, com máscaras, e fizeram uma família refém. Eles chegaram a coletar joias e pertences dos três idosos, um homem e duas mulheres, que estavam no local. Porém os assaltantes tiveram a ação interrompida pela Brigada Militar e pela PC.

As equipes cercaram a residências e começaram a negociar a libertação das vítimas. Os criminosos tentaram, então, fugir em um carro das vítimas. No entanto, a fuga não teve sucesso, pois os policiais trocaram tiros com os dois indivíduos. Ambos sofreram disparos, tendo um deles morrido ainda no local e o outro sido levado ao hospital da região. Os reféns não ficaram feridos.

Veja vídeo da ação policial com troca de tiros:

Os criminosos começaram a disparar contra os Policiais Civis e Militares. Na troca de tiros um dos criminosos morreu e outro ficou ferido. Foram apreendidas duas armas e o veículo utilizado pelos criminosos, onde havia jóias e objetos decorrentes de outros crimes. pic.twitter.com/C349TgxH0A — Polícia Civil do RS (@policiacivilrs) June 30, 2019

