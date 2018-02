Ter diabetes antes dos 50 anos aumenta o risco de doenças cardíacas e de morte por causa do câncer

Um estudo encontrou algumas associações interessantes entre a idade com qual a pessoa estava quando foi diagnosticada com diabetes e seu risco de desenvolver doença cardíaca, acidente vascular cerebral (AVC) e morte por causa de câncer. As informações são do blog Viva Bem, do portal de notícias UOL.

De acordo com o trabalho, publicado na revista Diabetologia, quanto mais jovem você for quando diagnosticado com diabetes tipo 2, maior será o risco de morrer por um problema cardiovascular, por exemplo.

Diagnóstico

Os professores Dianna Magliano e Jonathan Shaw, ambos do Baker Heart and Diabetes Institute, em Melbourne (Austrália), e sua equipe examinaram dados em 743.709 australianos diagnosticados com diabetes tipo 2 entre 1997 e 2011. Em média, durante o período de estudo, as pessoas receberam o diagnóstico da doença aos 59 anos, e um total de 115.363 mortes foram registrados.

Conclusões

Segundo as conclusões, ser diagnosticado com diabetes aos 49 anos traz um risco de 20% a 30% maior de mortalidade por todas as causas e uma probabilidade 60% maior de morrer de doença cardíaca. Os resultados valem tanto para homens como para mulheres.

Possíveis explicações

Os autores especulam sobre as possíveis explicações, ressaltando “ser possível que, após um diagnóstico de diabetes, as pessoas tenham contato mais frequente com o sistema de saúde, o que pode aumentar a probabilidade de algum câncer ou outro problema presente, mas ainda não diagnosticado, ser detectado”.

Dá para prevenir

O número de brasileiros diagnosticados com diabetes cresceu 61,8% nos últimos 10 anos, passando de 5,5% da população em 2006 para 8,9% em 2016, de acordo com uma pesquisa divulgada pelo Ministério da Saúde em 2017.

A doença surge, basicamente, quando o pâncreas deixa de produzir a insulina, que é a substância responsável pela quebra do açúcar no sangue. Obesidade, sedentarismo e má alimentação estão entre as principais causas do problema.

Hábitos diários

Pequenas mudanças nos hábitos diários, como fazer 30 minutos de caminhada podem diminuir em até 30% os riscos de diabetes. Além disso, uma alimentação saudável, com baixo índice de açúcar e gordura também são fundamentais.

Dieta balanceada

Pesquisa da Sociedade Brasileira de Diabetes, feita em parceria com o Ibope, entrevistou 1.100 pessoas e descobriu que 58% dos homens não realizam atividades físicas e nem seguem uma dieta balanceada. Entre as mulheres, esse índice é ainda mais assustador: 71%.

Deixe seu comentário: