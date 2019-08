Terapia de “cócegas” na orelha pode reduzir o envelhecimento e também pode melhorar o humor e o sono

A aplicação de pequenas correntes elétricas na orelha pode reduzir os efeitos do envelhecimento, de acordo com pesquisadores da Universidade de Leeds, na Inglaterra.

O estudo publicado na revista “Aging” diz que as “cócegas” no nervo vago podem melhorar a qualidade de vida, o humor e até mesmo o sono dos pacientes, se aplicadas por menos de um minuto ao dia.

“A orelha funciona como a porta de entrada para mexer com o balanço do corpo sem a necessidade de medicamentos ou procedimentos invasivos”, disse em nota a autora da pesquisa, Beatrice Bretherton.

Os cientistas defendem que a terapia de estimulação do nervo vago, já usada para casos de epilepsia, pode contribuir com alguns dos problemas decorrentes da idade avançada, como a pressão alta e doenças cardíacas.

Vantagens já conhecidas

A estimulação do sistema nervoso despertou o interesse dos pesquisadores por sua associação, em estudos prévios, a tratamentos de depressão e obesidade. Até o momento, para a transferência de correntes elétricas no nervo vago, era necessário realizar uma pequena cirurgia para implantar eletrodos na região do pescoço.

A nova técnica se aproveita de que alguns dos nervos podem ser estimulados sem a necessidade de medidas mais invasivas, por estarem conectados a áreas superficiais da orelha. Os cientistas ainda aguardam mais estudos para acompanhar os efeitos a longo prazo desta terapia.

Alimentos

O alto consumo de flavonoides, substâncias encontradas principalmente em uma dieta baseada em vegetais, é o segredo de uma vida mais longa, de acordo com um novo estudo publicado no periódico Nature Communications.

A pesquisa, realizada por médicos da Edith Cowan University’s School of Medical Sciences, na Austrália, revelou que pessoas que habitualmente consomem doses moderadas a altas de alimentos ricos em flavonoides – como maçã e chá – eram menos propensos a morrer de câncer ou doenças cardíacas.

O estudo mostrou que o efeito protetivo dos flavonoides pareceu ser mais forte para aqueles que já possuem maior risco de doenças crônicas por fumarem ou ingerirem bebida alcoólica em excesso.

Os médicos estipularam que era necessário a ingestão de cerca de 500 gramas de flavonoides diariamente para conseguir os efeitos protetivos. Isso seria possível, de acordo com os especialistas, ao ingerir todos os dias a seguinte combinação: uma xícara de chá, uma maçã, uma laranja, 100 gramas de mirtilo e 100 gramas de brócolis.

