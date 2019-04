A terça-feira (2) será mais um dia de tempo firme no Rio Grande do Sul. O sol predomina entre nuvens em todo o estado, mas uma chuva fraca e isolada pode atingir a maioria das regiões ao longo do dia, principalmente a metade norte. O clima deve ser abafado e, em Porto Alegre, as temperaturas chegam aos 33°C.

