Terça-feira será de frio e tempo firme em todo estado

O tempo continua firme para a maior parte do Rio Grande do Sul nesta terça-feira (2). As regiões entre o centro e o sul do estado terão sol, mas a chuva deve chegar para a metade norte, com os maiores volumes acontecendo na região de divisa com Santa Catarina.

O frio é intenso neste início de manhã e alguns locais tem ocorrência de nevoeiro.Em Porto Alegre, os termômetros variam entre 6°C e 17°C. Confira as mínimas e máximas em outras regiões:

Nova Petrópolis: 7 | 17

Rio Grande: 7 | 18

Santa Maria: 3 | 19

Uruguaiana: 5 | 18

Erechim: 9 | 14

Ijuí: 8 | 16

Dom Pedrito: 3 | 18

