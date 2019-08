O amanhecer terá um aumento na temperatura em comparação aos últimos dias no Rio Grande do Sul. A sexta-feira (23) será de temperaturas amenas em quase todo o Estado. Há chance de chuva fraca no Norte e Nordeste. A tarde deve ser agradável em quase todos os municípios.

Em Porto Alegre, o sol aparece entre nuvens. A mínima será de 9°C, já a máxima chega aos 18°C.

