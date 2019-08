O início do dia nesta terça (6) ainda será um pouco frio, mas bem menos intenso em comparação aos últimos dias. Ao longo do dia, na medida em que o frio começa a perder força no Estado, o sol predomina na maioria das regiões.

Em Porto Alegre, o sol terá predominância. A mínima é de 7°C enquanto a máxima deve chegar até 25°C.

Deixe seu comentário: